قبل مواجهة ريال مدريد .. مانشستر سيتي يتلقى دفعة فنية قوية

السيتي يستعد لصدام الأبطال أمام ريال مدريد

تلقى نادي مانشستر سيتي دفعة فنية قوية، قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بشأن اللاعبين المصابين.

ويستضيف ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي مساء يوم الثلاثاء المقبل، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن تقام مباراة العودة يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري.

وكشف المدرب بيب جوارديولا عبر المؤتمر الصحفي عقب مواجهة كريستال بالاس، عن آخر تطورات إصابة يوشكو جفارديول، حيث أكد على أنه فضّل تغييره في المباراة التي أقيمت أمس السبت، دون المخاطرة بلياقته البدنية.

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وأضاف بيب: "سنرى اللاعبين المتاحين أمامنا، لأن جفارديول واجه مشكلة صغيرة، وسنرى المباراة القادمة، ولدينا الوقت للتعافي قبل مواجهة ريال مدريد".

وكشفت صحيفة "مانشستر إيفينينج" عن أن المدافع ناثان آكي يتعافى من الإصابة غير المحددة التي تعرض لها خلال مباراة آرسنال، حيث غابعن مواجهتي أستون فيلا وكريستال بالاس، حيث لم يتم تحديد موعد عودته وموقفه من لقاء ريال مدريد.

وأما عن المدافع كايل ووكر، أكدت الصحيفة على أنه يتعافى من الإصابة في أوتار الركبة، التي تعرض لها مع المنتخب الإنجليزي، وغاب عن مباريات آرسنال وأستون فيلا وكريستال بالاس، حيث سيغيب عن لقاء ريال مدريد.

وتعافى الحارس البرازيلي إيدرسون من الإصابة التي تعرض لها منذ 10 مارس الماضي، حيث تواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس، ولكنه سيكون متاحًا للمشاركة أمام ريال مدريد.