قبل مواجهة برشلونة.. جوارديولا يشيد بإنتاجات "لا ماسيا" ويكشف رأيه في هانز فليك!

مدرب مانشستر سيتي من أهم أساطير النادي الكتالوني عبر التاريخ

دائمًا ما تكون أي مواجهة بين برشلونة وفرق بيب جوارديولا مفعمة بالروح الطيبة، كيف لا وبيب هو واحد من أهم أساطير برشلونة كلاعب ومدرب؟!.

هذا ما انعكس في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية صباح غد.

وقال جوارديولا بداية إن "هانز فليك مدرب برشلونة الجديد يعرف أنه يحتاج إلى الوقت، أنا متفائل به، كعضو في نادي برشلونة أستطيع أن أدلي برأيي حول ذلك".

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وأضاف أنه "لا يفكر في أي من لاعبي برشلونة لانتدابه إلى السيتي" وأنه على العكس "تاريخيًا برشلونة هو من انتدب لاعبين من السيتي".

وأشاد بروبرت ليفاندوفسكي هداف برشلونة قائلًا إن عدد الأهداف الذي يسجله لا يصدق، وإنه فخور بتدريبه له (في بايرن ميونخ).

كما أشار إلى سعادته بالمستوى الذي ما زالت أكاديمية "لا ماسيا" تخرجه على مستوى اللاعبين مازحًا حول الأمر: "لا أعرف ماذا يقول الآباء لأبنائهم هناك؟!".