قبل مواجهة أوراوا .. سلمان الفرج يُفعل وضع الانتظار!

اللاعب تعرض لإصابة في مباراة ذهاب نهائي آسيا

shahid

يُواجه الهلال عددًا من الظروف الصعبة قبل مواجهة أوراوا ريد دياموندز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا مساء السبت القادم في سايتاما اليابانية، أبرزها فشله في تحقيق نتيجة جيدة في لقاء الذهاب الذي أقيم في الرياض السبت الماضي.

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الهلال لم يُحقق أفضل من نتيجة التعادل 1-1، وقد ازدادت متاعبه بطرد نجمه سالم الدوسري وغيابه عن لقاء الإياب، وكذلك إصابة قائده سلمان الفرج في عظمة الساق وغيابه عن المران يوم أمس.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن اللاعب يعيش حاليًا في حالة انتظار فيما يخص قدرته على خوض مباراة الإياب من عدمها، حيث يُنتظر أن يحسم الجهاز الفني بقيادة رامون دياز قراره بشأنه حسب وضعه الصحي في الأيام القليلة القادمة.

الفرج عاش موسمًا كارثيًا على صعيد الإصابات، حيث غاب جل مباريات الموسم مما أثار الحديث حول إمكانية اعتزاله نهاية الموسم الجاري.

يُشار إلى أن الهلال بحاجة للفوز بأي نتيجة أو التعادل بهدفين لهدفين على الأقل لضمان العودة إلى الرياض باللقب القاري، وحال حدث ذلك سيكون لقبه الثالث في السنوات الأربعة الأخيرة.

Shahid