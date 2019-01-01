قبل مواجهة الهلال آسيويًا.. ماذا تغير في أهلي جدة قبل دور الـ16؟

مواجهة قوية بين الأهلي والهلال آسيويًا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يدخل الأهلي مواجهة قوية من كلاسيكيات كرة القدم السعودية ولكن تحت الراية الآسيوية، في بطولة دوري الأبطال ضمن دور الـ16.

ويسعى الأهلي لانقاذ موسمه بالسير قدمًا في بطولة دوري أبطال آسيا أمام منافس قوي محليًا وآسيويًا، الهلال في المباراة التي ستقام الثلاثاء المقبل.

ويستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" مباراة الأهلي والهلال ضمن مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا مساء الثلاثاء المقبل.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، ماذا تغير في فريق الأهلي منذ دور المجموعات حتى الآن قبل خوض منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

المدير الفني الجديد

رحل يوسف عنبر المدرب المؤقت الذي تعاقد معه الأهلي نهاية الموسم الماضي بعد رحيل فوساتي، لينهي الموسم بالراقي استعدادًا للتعاقد مع مدير فني جديد للموسم المقبل.

وبالفعل تعاقد الأهلي مع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش ليقود الراقي في الموسم الجديد، والعودة للمنافسة على الألقاب من جديد.

اللاعبين

تعاقد الأهلي مع كلًا من خالد البركة وسلطان مندش ويزيد البكر والبوسني ساريتش ومحمد خبراني والصربي دانييل ألكيسيتش والبوسني إيرفين زوكانوفيتش.

وضم برانكو المدير الفني للأهلي السعودي جميع اللاعبين السعوديين للقائمة الآسيوية بالإضافة إلى إلكيسيتش ضمن الأجانب.

ورحل كلًا من بابلو دياز إلى ريفير بليت الأرجنتيني و نيكولاي ستانسيو عن صفوف الأهلي.

الإدارة

تولى أحمد الصائغ رئاسة أهلي جدة بعد أن أقيمت الانتخابات الأخيرة، حيث يعمل رئيس النادي الجديد على دعم الفريق للمنافسة على الألقاب في الموسم الجديد.