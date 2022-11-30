قبل مواجهة السعودية .. استنفار مكسيكي للبحث عن "ليلي": الأرجنتينيون سرقوها!

"ليلي" أكثر من مجرد دمية بالنسبة للجمهور المكسيكي

قبل ساعات قليلة من المباراة المصيرية أمام المنتخب السعودي، هناك حالة من الاستنفار بين جماهير المنتخب المكسيكي في العاصمة القطرية "الدوحة"، على إثر اختفاء الدمية "ليلي" بشكل مفاجئ من سوق "واقف".

المباراة تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة، اليوم الأربعاء، وفوز الأخضر السعودي يعني تأهله مباشرةً إلى دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.

"ليلي" أكثر من مجرد دمية بالنسبة للجمهور المكسيكي، بل هي سفيرة المكسيك في مونديال قطر، بجانب أنها تمثل تقاليد شعب المكسيك وثقافته بطريقة خاصة، بحسب ما يصفها صانعوها.

ووفقًا لصحيفة "deportes" المكسيكية فإن "ليلي" اختفت خلال الساعات الماضية، بعدما كانت موجودة بالقرب من سوق "واقف"، وسط شكوك حول قيام الجمهور الأرجنتيني بسرقتها.

وأوضحت الصحفية أن مشجعي المكسيك أصيبوا بالجنون عند اكتشاف اختفاء الدمية، التي تم وضعها عن مدخل أحد المطاعم المكسيكية في سوق واقف، كي يلتقط الجمهور من مختلف أنحاء العالم الصور التذكارية معها، لكن فور أن أهملها المكسيكيون لمدة 15 دقيقة فقط، اختفت بشكل سريع.

يذكر أن الأرجنتين كانت قد حققت الفوز قبل أيام أمام المكسيك بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في مونديال قطر.