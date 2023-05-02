قبل مواجهة الحسم .. لغز المهاجم يُحير بيتسو موسيماني في الأهلي

الأهلي يُواجه هجر يوم غدٍ الأربعاء في الإحساء

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تتواصل استعدادات النادي الأهلي لمواجهة هجر مساء غدٍ الأربعاء في الإحساء ضمن الجولة الـ30 من دوري يلو السعودي، وحتى الآن لم يحسم المدير الفني بيتسو موسيماني خياره الهجومي للقاء.

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فوز الفيصلي على الحزم يوم أمس أجبر الأهلي على هزيمة هجر لإعلان عودته رسميًا إلى دوري روشن قبل 5 جولات من نهاية دوري الدرجة الأولى، وإلا سيتأجل الأمر لجولة أخرى.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن المدرب الجنوب إفريقي يقف في حيرة من أمره أمام اختيار المهاجم الذي سيقود الأهلي يوم غدٍ أمام هجر، حيث لم يحسم بعد خياره بين ماركوس أمارال وحسن العلي، وقد منح اللاعبين فرصة اللعب في المناورة التي اختتم بها المران أمس.

العلي كان قد بدأ المباراة الأخيرة أمام الساحل رغم تعافي أمارال وجاهزيته للعب، حيث فضل موسيماني إبقائه على دكة البدلاء لأسباب فنية، ومن المتوقع أن يحسم المدرب خياره خلال المران الأخير قبل اللقاء والذي سيجري اليوم الثلاثاء.

يُشار إلى أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب دوري يلو السعودي حاليًا برصيد 62 نقطة بجانب الأخدود، وقد بات بحاجة إلى 3 نقاط فقط لحسم تأهله رسميًا إلى دوري روشن.

Shahid