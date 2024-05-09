قبل مواجهة الاتفاق .. عبد الله المعيوف يُزيد من معاناة الاتحاد!

الاتحاد يستعد لمواجهة الاتفاق في ظروف صعبة للغاية

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يستعد نادي الاتحاد لمواجهة صعبة أمام نظيره الاتفاق مساء غدٍ الجمعة، بالجولة 31 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليتسبب الحارس عبد الله المعيوف في زيادة معاناة النمور.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن المعيوف غاب عن تدريبات الاتحاد لليوم الثالث على التوالي أمس الأربعاء، وذلك في ظل تعرضه للإصابة خلال مباراة أبها الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الاتحاد سيعتمد في مباراة الاتفاق على الحارس الاحتياطي محمد المحاسنة، في ظل غياب المعيوف المستمر عن التدريبات للإصابة.

وشهدت تدريبات الاتحاد غياب 12 لاعبًا في جميع المراكز بسبب الإصابات المتنوعة، أبرزهم أحمد شراحيلي وأحمد بامسعود وفابينيو وكريم بنزيما وغيرهم.

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وعاد النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى جدة أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن تواجد في مدريد من أجل العلاج تحت إشراف طبيب نادي ريال مدريد الذي كان يُشرف على إصابته في وقت سابق.

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