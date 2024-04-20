قبل معركة ريال مدريد.. "بيكيه الجديد" جوهرة جديدة يصقلها تشافي مع برشلونة

هل يسير على خطى باو كوبارسي؟

شهدت الحصة التدريبية الأخيرة لنادي برشلونة قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد وجود موهبة من مواهب "لا ماسيا" في خط الدفاع، وهو أليكس أولميدو.

اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا فقط والذي ينتمي لجيل 2006 مع كل من هيكتور فورت ومارك جويو وباو بريم، قدم كثيرًا أوراق اعتماده مع فريق برشلونة "ب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الآن يثق بع تشافي مانحًا إياه فرصة تمثيل الفريق الأول، وقد يشاهد مباراة ملعب سانتياجو برنابيو أو من يدري ربما يكون له فرصة المشاركة بها.

ينشط أولميدو في مركز قلب الدفاع ويستطيع اللعب كظهير أيمن، ويملك قدرات جيدة في التسجيل بالرأس ويتسم بتوقعاته وافتكاكه الجيد للكرة.

كما يملك قدرات هوائية رائعة دفاعًا وهجومًا، وتبدو انطلاقته وشكل لعبه قريبين للغاية من ذلك الخاص بأسطورة برشلونة جيرارد بيكيه.