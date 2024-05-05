قبل كلاسيكو الهلال.. الأهلي يحسم مصير يايسله بقرار نهائي!

حسم مصير يايسله قبل ساعات من قمة الهلال..

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حسمت إدارة الأهلي، قرارها بشأن مصير الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على خلفية نتائج الفريق في الموسم الجاري.

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المدرب الألماني تولى قيادة الأهلي بعد العودة إلى منافسات دوري روشن السعودي، إثر التتويج بلقب دوري يلو للدرجة الأولى، قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي، فيما يرتبط يايسله بعقد مع الراقي حتى يونيو 2026.

وذكر مصدر لـ"كووورة"، أنه لا نية لفسخ عقد يايسله مع الأهلي، وأن الطرفين لديهما نفس الرغبة في المضي قدمًا في العقد المبرم.

وخاض يايسله 31 مباراة مع المدرب يايسله، في مسابقتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وحقق 17 فوزًا مقابل 7 تعادلات و7 هزائم، فيما يحتل الراقي المركز الثالث في الدوري، برصيد 55 نقطة، لينافس بقوة على آخر المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأضاف المصدر أن الإدارة راضية عمّا حققه الفريق تحت قيادة يايسله خلال هذا الموسم، ورغم أن التطلعات كانت أعلى قبل بداية الموسم، إلا أن النتائج الحالية لا تعد سيئة، لتجدد الإدارة ثقتها في المدرب الألماني.

وجاء قرار الإدارة ردًا على الأنباء الصحفية التي كشفت عن اتجاه الأهلي نحو عدم إكمال عقد يايسله، لعدم اقتناع الإدارة بنتائج الفريق هذا الموسم.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، مساء الغد، في قمة مؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن السعودي.

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