قبل كلاسيكو السوبر الإسباني .. أنشيلوتي ملك النهائيات

هل يحقق أنشيلوتي لقبه الثامن مع ريال مدريد بنهائي السوبر الإسباني؟

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة قوية وحاسمة أمام برشلونة مساء اليوم على ملعب الملك فهد بنهائي بطولة السوبر الإسباني في السعودية.

ويطمح الفريق الملكي ومديره الفني كارلو أنشيلوتي، في تحقيق المزيد من الألقاب، بينما يسعى تشافي المدير الفني لبرشلونة في تحقيق لقبه الأول مع كتيبة الكامب نو.

ويرصد موقع "جول" في التقرير التالي تاريخ أنشيلوتي مع ريال مدريد والألقاب التي حققها مع الملكي وفي نهائيات أي بطولة على النحو التالي:-

حقق أنشيلوتي في مسيرته 10 بطولات من 10 نهائيات خاضهم مع فرق مختلفة، ونجح في قيادة ريال مدريد لتحقيق الفوز في 7 نهائيات.

حيث فاز أنشيلوتي ببطولة كأس الإتحاد الإنجليزي مع تشيلسي موسم 2009-2010.

‏وحقق لقب بطولة كأس ملك أسبانيا مع ريال مدريد موسم 2013-2014.

‏وفاز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد موسم 2013-2014.

‏وتوج ببطولة كأس السوبر الأوروبي مع ريال مدريد عام 2013-2014.

‏وحقق لقب كأس العالم للأندية مع ريال مدريد في موسم 2014-2015.

وتوج بلقب كأس السوبر الألماني مع بايرن ميونيخ لموسمين على التوالي عام 2016-2017، 2017، 2018.

‏وحصل على بطولة كأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد عام 2021-2022.

‏وفاز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد النسخة الماضية موسم 2021-2022.

وتوج ببطولة كأس السوبر الأوروبي مع ريال مدريد العام الماضي 2021-2022.