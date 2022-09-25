قبل كلاسيكو الاتحاد .. تاليسكا "الرومانسي" يُصدر ألبومه الغنائي الأول

اللاعب البرازيلي أصدر ألبوم غنائي رومانسي

أصدر البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ صانع ألعاب فريق نادي النصر، ألبومه الغنائي الأول في البرازيل، وذلك قبل أيام من مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد.

تاليسكا يُصدر ألبومه الغنائي الأول

أكدت صحيفة "Vish midia" البرازيلية، على أن تاليسكا الملقب بـ"سبارك"، أطلق ألبومه الغنائي الأول، بالتعاقد مع ثالث أكبر شركة إنتاج في البرازيل.

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ويتكون ألبوم نجم نادي النصر من 10 أغنيات، وجميعها تحمل الطابع الرومانسي، التي تنال إعجاب الجمهور البرازيلي.

وعن إطلاق الألبوم قال تاليسكا: "أحضرت بعض الرومانسية التي عشتها طوال حياتي كمصدر إلهام للألبوم الغنائي الأول لي".

الغناء تسبب في أزمة سابقة لتاليسكا مع النصر

دخل البرازيلي أندرسون تاليسكا في أزمة مع نادي النصر قبل بداية الموسم الحالي، بعدما تأخر على التواجد في معسكر الفريق، الذي أقيم في إسبانيا.

وتبين أن تاليسكا لم يحضر إلى المعسكر، بسبب ارتباطه ببعض الحفلات الفنية له، مما دفع الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق، لفرض عقوبة انضباطية عليه، بتكثيف التدريبات البدنية.

ويستعد فريق نادي النصر لخوض مباراة الكلاسيكو أمام نادي الاتحاد، والمقرر لها مساء يوم الأحد 2 أكتوبر المقبل، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

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