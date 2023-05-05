قبل ساعات من نهائي الكأس .. كارلو أنشيلوتي يوضح حقيقة رحيله عن ريال مدريد

هل يغادر كارلو أنشيلوتي ريال مدريد؟

تحدث مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن العديد من النقاط المتعلقة بمستقبله، بجانب أبرز لاعبي الفريق الملكي، لوكا مودريتش.

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة أوساسونا، في نهائي كأس ملك إسبانيا غدًا، على ملعب لا كارتوخا، بمدينة إشبيلية.

وفي حديث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، قال:" إن لم يشعر مودريتش بالراحة، فلن نجازف بمشاركته، لكن إذا كان مستعدًا، فسيلعب".

وأضاف:" ما الذي على المحك بالنسبة لي؟ لدينا استعدادات لنهائي الكأس ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فأنا لا أخاطر بحياتي".

وأردف:" لكن مهما حدث، فإن مستقبلي واضح، فلدي عقد حتى عام 2024 ".

الجدير بالذكر أن يستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي، بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، بسانتياجو برنابيو.