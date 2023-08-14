قبل رحيله .. شرط غريب من وكيل عثمان ديمبيلي لتجديد عقده مع برشلونة!

وكيل عثمان ديمبيلي كان يتفاوض مع برشلونة على شروط غير متوقعة لتجديد عقده قبل الرحيل إلى باريس سان جيرمان..

انتهت القصة، ورحل الفرنسي عثمان ديمبيلي بالفعل عن صفوف برشلونة الإسباني متوجهًا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن يبدو أن هناك فصلًا غير معلن في القصة، يتعلق بمحادثات وكيل اللاعب مع النادي الكتالوني في محاولة لتجديد عقده.

باريس سان جيرمان دفع 50 مليون يورو للتعاقد مع ديمبيلي، سيحصل برشلونة منها على 35.4 مليون يورو، فيما سيذهب المبلغ المتبقي إلى ديمبيلي ووكيله، موسى سيسوكو، الذي يبدو وأنه كان يحاول حلب أموال "البلوجرانا" حتى آخر قطرة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت عن عرض مجنون من سيسوكو إلى برشلونة لتجديد عقد ديمبيلي مع النادي الكتالوني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب التقرير، فإن ديمبيلي تعرض لإصابة في الفخذ في يناير الماضي خلال مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني، وبسبب تلك الإصابة لم يحصل الفرنسي على أحد المتغيرات في عقده مع "البلوجرانا"، والذي كان مرتبطًا بالمشاركة في 60% من المباريات على الأقل، بحد أدنى من دقائق اللعب.

ومن أجل التجديد، طلب سيسوكو من برشلونة أن يتقاضى هذا المتغير، لأنه وفقًا للاعب وممثله، فقد حدثت الإصابة دون خطأ من جانبه.

وخلال المفاوضات بين برشلونة وسيسوكو، أوضح وكيل أعمال ديمبيلي أن اللاعب تعرض للإصابة لأن أفراد طاقم "البلوجرانا" لم يزودوا اللاعب بأجهزة تدفئة الأرجل لإجراء جلسة الإحماء قبل المباراة، وهذا تسبب في إصابة ديمبيلي اللاحقة.

التقارير الأولية لتلك الإصابة كانت تتحدث عن غياب ديمبيلي لمدة تصل إلى 3 أسابيع، لكن تعافي اللاعب استمر لثلاثة أشهر كاملة، مما أدى إلى غيابه عن 17 مباراة، وبالتالي ضياع أحد المتغيرات الهامة في عقده مع برشلونة.