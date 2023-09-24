رغم تعافيه من الإصابة .. استبعاد فينيسيوس من قائمة ريال مدريد للديربي!

إصابة في الوقت القاتل

تلقى نادي ريال مدريد ضربة قوية جدًا قبل ساعات قليلة من مواجهة ديربي مدريد أمام فريق أتلتيكو، بالجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأعلن نادي ريال مدريد عبر موقع الرسمي، عن تعرض نجمه فينيسيوس جونيور لإصابة ستجعله يغيب عن مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في الكلاسيكو.

وأشار ريال مدريد إلى أن فيني لن يكون متاحًا في الديربي، بسبب معاناته من التهاب في المعدة والأمعاء، ستمنعه من المشاركة مع الفريق.

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ويبحث ريال مدريد عن الفوز من أجل استعادة صدارة الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة فقط عن برشلونة المتصدر.

بينما يُريد أتلتيكو مدريد الفوز من أجل الاقتراب من المربع الذهبي، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمة.