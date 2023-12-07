الرئيس السابق للاتحاد الإسباني عوقب بالفعل من فيفا

كشف تقرير "فيفا" بشأن التحقيقات مع لويس روبياليس بخصوص أفعاله بعد نهائي كأس العالم للسيدات بين إسبانيا وإنجلترا عن اتهامات واضحة وجهتها له ديبي هيويت رئيسة الاتحاد الإنجليزي، وقد رد الإسباني بوصف تلك الاتهامات بالأكاذيب.

روبياليس كان قد منع من دخول عالم كرة القدم بواسطة الاتحاد الدولي لكرة القدم لمدة 3 سنوات، وقد كشفت التحقيقات عن اتهام هيويت له بتقبيل الإنجليزية لوسي برونز بقوة في وجهها، وكذلك مداعبة وجه زميلتها لورا كومبس، وقد وصفته بالعدواني والمثير للاشمئزاز.

وقد أضافت خلال التحقيقات "طلب روبياليس تغيير مكانه في حفل توزيع الميداليات لكن موظفي فيفا رفضوا طلبه وأصروا على بقائه في مكانه، هنا رد عليهم بنبرة صوت غير سارة وعدوانية وبلا داعٍ".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تقرير فيفا أضاف حول ما حدث "روبياليس أمسك وداعب وجه لاعبة إنجلترا لورا كومبس، وقد اعتقدت ديبي هيويت أن هذا التصرف كان غريبًا بعض الشيء، ومن ثم قبل بقوة لاعبة إنجلترا لوسي برونز بقوة على وجهها. عناقه مع لاعبات إسبانيا فيما بعد كان متادلًا لكن القبلات لم تكن كذلك أبدًا، بعض اللاعبين بدا وأنهم يُبعدون رؤوسهم لتجنب القبلة، رئيسة الاتحاد الإنجليزي شعرت بعدم الارتياح والخجل العميقين".

روبياليس رد على تلك الاتهامات عبر صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، بقوله "إنها مجرد أكاذيب أو ربما تتحدث عن جهل، ما قالته مثير للاشمئزاز ولا يخدم مصالها كرئيسة للاتحاد الإنجليزي".