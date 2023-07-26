قبل أن تضع تشكيلتك .. الذكاء الاصطناعي يختار تشكيل الجولة الأولى لفانتازي الدوري الإنجليزي

الذكاء الاصطناعي اختار بالفعل التشكيل المثالي للجولة الأولى من فانتزي الدوري الإنجليزي..

اختار أحد المواقع الخاصة بالذكاء الاصطناعي أفضل فريق ممكن اختياره قبل انطلاق الجولة الأولى من لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الشهيرة.

أصبحنا بالفعل على بعد أسبوعين فقط من المباراة الافتتاحية لموسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي، وبدأ العديد من مهووسي "فانتازي البريمييرليج" بالفعل اختيار تشكيلاتهم.

وحسب موقع "sportbible" الإنجليزي، فقد أنشأ اللاعبون في قناة "Fantasy Football Hub" على "يوتيوب" فريقًا تم اختياره بواسطة الذكاء الاصطناعي قبل الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

الفريق يضم لاعبين أمثال برونو فيرنانديش وماركوس راشفورد ثنائي مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى ثنائي آرسنال مارتين أوديجارد وبوكايو ساكا.

يعتبر ظهير برايتون بيرفيس إستوبينان، الذي يمكن شراؤه مقابل خمسة ملايين جنيه إسترليني فقط، اختيارًا شائعًا للغاية، بالنظر إلى مواجهاته السهلة في البداية، وهو أحد الخيارات بالطبع للذكاء الاصطناعي.

وبالطبع فإن النرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي كان في صدارة الهجوم إلى جوار جابرييل جيسوس مهاجم آرسنال.

أما خط الدفاع، فقد جاء حارس برايتون جيسون ستيل كاختيار أساسي، إلى جانب جون ستونز وناثان آكي ثنائي مانشستر سيتي، وجوردان باير مدافع بيرنلي.