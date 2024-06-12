قبل انطلاق يورو 2024 .. ضربة قوية لمنتخب ألمانيا، وناجلسمان يجد البديل!

الإصابات تضرب النجوم قبل يورو 2024

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم أن نجم بايرن ميونيخ ألكسندر بافلوفيتش سيغيب عن بطولة أمم أوروبا 2024 بسبب التهاب اللوزتين.

يعدّ بافلوفيتش أحد أهم لاعبي خط وسط المنتخب الألماني، وغيابه سيكون ضربة قوية لآمال ألمانيا في الفوز بالبطولة.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، تعرض بافلوفيتش لالتهاب اللوزتين بعد انضمامه إلى معسكر المنتخب الوطني الأخير. ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل

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وضم المدرب يوليان ناجلسمان بضم لاعب وسط بوروسيا دورتموند إيمري تشان إلى تشكيلة المنتخب ليحل محل بافلوفيتش.

تشان يمتلك تجربته دولية كبيرة، حيث لعب 43 مباراة مع المنتخب الألماني وسجل هدفًا وحيدًا. كما أنه يتمتع بقدرات فنية عالية وقدرة على اللعب في مراكز متعددة في خط الوسط.

يُعدّ غياب بافلوفيتش ضربة قوية للمنتخب الألماني، لكن مع وجود لاعبين موهوبين وتنظيم البطولة على أرضهم، لا تزال ألمانيا من بين المرشحين للفوز بلقب بطولة أمم أوروبا 2024.