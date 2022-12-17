قبل النهائي.. أزمة بسبب ميسي والاتحاد الأرجنتيني يعتذر!

أزمة بسبب ميسي قبل النهائي

أكدت شركة الملابس الرياضية "أديداس"، بيع جميع قمصان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمنتخب بلاده في جميع أنحاء العالم قبل نهائي كأس العالم 2022 يوم الأحد المقبل.

ويأمل اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا في أن يقود منتخب بلاده إلى المجد بينما تستعد الأرجنتين لمواجهة حاملة اللقب فرنسا على ملعب لوسيل.

ونظرًا لأن ميسي هو الرجل الأبز حاليًا في عالم كرة القدم، فقد زاد الطلب على القمصان التي تحمل اسمه بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب ما ورد من صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن قمصان ميسي الخاصة بمنتخب الأرجنتين بجميع الأحجام قد نفذت من السوق بسبب الطلب المهول في الحصول عليها.

ونتيجة لذلك، اضطر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إلى إصدار بيان حول هذه القضية بعد تلقي موجة من الشكاوى من الجماهير الساخطين، وجاء في البيان: "لا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك، على الرغم من أنه من مصلحتنا في بيع المزيد".

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي يستعد رفقة زملائه في الأرجنتين للعب ضد فرنسا يوم الأحد المقبل ضمن الجولة النهائية من بطولة كأس العالم قطر 2022.