قبل السوبر .. الهلال يُعلن عودة الفرج وإصابة جناحه

الهلال يستعد لمواجهة الفيحاء

Shahid

زف نادي الهلال السعودي الخبر السعيد المنتظر طويلًا من جانب جماهيره الغفيرة، وهو عودة القائد سلمان الفرج للتدريبات الجماعية وجاهزيته للعب مع الفريق.

الفرج غاب عن جل مباريات الموسم الجاري مع الزعيم، ولم يلعب أي دقيقة منذ تعرضه للإصابة خلال مواجهة السعودية والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022.

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اللاعب أنهى مؤخرًا بنجاح برنامجه العلاجي والتأهيلي واستطاع اليوم وللمرة الأولى إكمال التدريبات الجماعية والمشاركة في المناورة الفنية التي أجراها المدرب رامون دياز، كما أكد حساب الهلال على تويتر.

رغم هذا، لم يخل اليوم من الأخبار السلبية، حيث أعلن النادي غياب جناحه المتألق مؤخرًا، ميشايل، عن المران لتعرضه للإصابة في الكتف خلال مواجهة أبها الأخيرة في دوري روشن السعودي.

اللاعب البرازيلي سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية والأشعة يوم غدٍ الثلاثاء للوقوف على التشخيص النهائي للإصابة ومدة الغياب المتوقعة.

الهلال يستعد لمواجهة الفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الخميس القادم، وحال فوزه سيواجه المتأهل من النصر والاتحاد في المباراة النهائية يوم 29 يناير الجاري وقبل السفر إلى المغرب لمواجهة الوداد في كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير المقبل.

Shahid