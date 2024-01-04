قبل الرحيل تمامًا .. هالاند يوجه رسالة دعم لـ"منبوذ" مانشستر يونايتد!

يقضي أيامه الأخيرة في أولد ترافورد هذا الموسم

وصف إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي جادون سانشو جناح مانشستر يونايتد بـ"اللاعب الرائع" على هامش أنباء رحيله عن الفريق.

صاحب الـ23 سنة يتدرب بمفرده مع مانشستر منذ أكتوبر الماضي، بسبب رفضه الاعتذار للمدرب إريك تين هاج عن تصريحاته بعد الخسارة أمام آرسنال 3/1 في شهر سبتمبر.

وبعد مرور أكثر من 4 أشهر على آخر مباراة له مع مانشستر، قرر هالاند توجيه رسالة دعم إلى زميله السابق في بوروسيا دورتموند، حيث نشر صورة لهما خلال احتفالهما بتتويج فريقهما السابق بكأس ألمانيا لموسم 2020/2021.

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وقام النرويجي بوصف زميله السابق باللاعب الرائع ووضع بعض الرموز التعبيرية في إشارة إلى حبه الشديد تجاه سانشو.

ومن المتوقع أن يُنهي سانشو صفقة عودته إلى دورتموند مرة أخرى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن الصفقة تسير في المراحل الأخيرة، ومن المتوقع أن يدفع دورتموند 2.6 مليون جنيه استرليني فقط لاستعارة الجناح الشاب.

يذكر أن سانشو لعب 3 مباريات فقط مع يونايتد هذا الموسم ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وهي الأرقام التي تعكس الحالة المتواضعة التي وصل لها اللاعب.