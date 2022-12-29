قبل الدخول في أزمة .. الاتحاد يتخلص من ملف كريم الأحمدي

الاتحاد ينجح في التخلص من ملف الأحمدي نهائيًا

Shahid

نجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في التخلص من ملف المغربي كريم الأحمدي، لاعب وسط وقائد الفريق السابق، وذلك بعد رحيله عن الفريق الموسم الماضي.

نادي الاتحاد استغنى عن خدمات الأحمدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد التأكد من أنه لن يستطيع استكمال الموسم بسبب الإصابة التي تعرض لها.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن إدارة الاتحاد قامت بتسليم الأحمدي ما تبقى من مستحقاته حتى شهر يونيو الماضي، وهو الشهر الذي ينتهي فيه عقده.

وعلى الرغم من استغناء الاتحاد عن خدمات الأحمدي في يناير بسبب الإصابة، إلا أن الإدارة أوفت بوعدها للاعب وقامت بتسليمه كامل مستحقاته المالية.

يُذكر أن الاتحاد استغنى عن الأحمدي، بعد التعاقد مع البرتغالي أندريه فيليبي بدلًا منه ولمدة 6 أشهر فقط، قبل أن تقرر عدم تجديد العقد مع اللاعب، بناءً على طلب نونو سانتو مدرب الفريق الحالي.

Shahid