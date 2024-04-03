قبلة هيرموسو ليست المصيبة الوحيدة.. إطلاق سراح روبياليس في قضية جديدة!

حياة الرئيس السابق للاتحاد الإسباني انقلبت رأسًا على عقب!

كان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم سابقًا لويس روبياليس طيلة العام الماضي في مشاكل كبيرة من كل الاتجاهات بسبب ما يعرف بقبلة هيرموسو، وقضيتها الشهيرة في أعقاب نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

لكن المشاكل أكبر من ذلك أيضًا، فالآن يجري التحقيق مع روبياليس في اتهامات فساد من العيار الثقيل تضاف إلى قائمة متاعبه الجمة التي انفتحت في وجهه دفعة واحدة.

وصل روبياليس إلى إسبانيا قادمًا من الدومينيكان بعد فترة من الغياب عن إسبانيا، كي يمثل أمام القضاء الإسباني، وعلى الفور تم احتجازه للإدلاء بتصريحاته حول اتهامات أخرى لا تخص قضية هيرموسو.

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الاتهامات هذه المرة متعلقة بالفساد المالي، غسل الأموال، العمل مع منظمة إجرامية، وإدارة حساباته بخلاف اللوائح والقوانين المعمول بها محليًا.

بعد أن استمع قاضي التحقيق إلى تعقيبات روبياليس، تم إطلاق سراحه دون أي تدابير احترازية، مع إمكانية استكمال التحقيقات في وقت لاحق يخطر به الرئيس السابق للاتحاد الإسباني.