قبلة الحياة.. حارس باريس سان جيرمان يغادر العناية المركزة

تطورات إيجابية في حالة الحارس الأندلسي

خرج الإسباني سيرخيو ريكو من غرفة العناية المركزة بمستشفى "فيرجين ديل روسيو" بمدينة إشبيلية الإسبانية بعد سقوطه من أعلى صهوة جواد في مهرجان محلي.

ومكث ريكو في المستشفى منذ 5 أسابيع نظير تعرضه لتلك الإصابة، ومرت حالته بفترات صعود وهبوط عديدة والآن باتت مستفرة إلى درجة كبيرة.

وذكر المستشفى في بيان له: "خرج سيرخيو ريكو من العناية المركزة، حيث كان تحت الرعاية والمتابعة الدقيقة لحالته خلال الأسابيع الخمسة الماضية التي مكث فيها تحت عناية أطباء العناية المركزة إلى جانب أخصائيين آخرين".

وأردف البيان: "اعتبارًا من اليوم تم نقل ريكو إلى جناح في المستشفى حيث سيواصل تلقي الرعاية التمريضية بشكل اعتيادي".