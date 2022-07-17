مانشستر يونايتد قد يعطي قبلة الحياة لمسيرة زياش

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن إمكانية تعاقد فريق مانشستر يونايتد مع نجم نادي تشيلسي، حكيم زياش، في سوق الانتقالات الحالي.

ويمر الدولي المغربي بفترة سيئة للغاية في مسيرته الرياضية، بعد أن فقد ثقة المدرب الألماني توماس توخيل، وبات يلازم الدكة في معظم فترات الموسم.

وبحسب ما أورده الصحفي "دين جونز" فإن فريق الشياطين الحمر يفكر في لم شمل زياش مع مدربه السابق إريك تين هاج.

حيث أن الفريق الأكثر تتويجًا ببطولة الدوري الإنجليزي بات يلاحق بعض الأسماء التي عملت من قبل مع المدرب الهولندي، لعل أبرزها هو متوسط ميدان برشلونة فرينكي دي يونج.

كما أنه يمتلك بالفعل صانع الألعاب السابق في كتيبة أياكس، دوني فان دي بيك، وبالتالي لم يتبق سوى ضم زياش ودي يونج ليعود بذلك تين هاج لأيام الماضي.

وتحدث الصحفي دين جونز في مقابلة عبر "GIVEMESPORT" قال فيها: "إن انتقال زياش إلى ميلان قد تعثر قليلاً وإذا استمر هذا الوضع فلن نستبعد فكرة أن تين هاج قد يتطلع إلى نقله إلى يونايتد بدلاً من ذلك".

ومن الوارد أن تكون تلك الصفقة هي قبلة الحياة لمسيرة زياش في الملاعب الإنجليزية التي تدهورت للغاية بعد أن ترك فريق أياكس.

اقرأ أيضًا.. احتياطي في تشيلسي وحتى ميلان .. زياش وموسم ضبابي جديد في الانتظار

حيث شارك حكيم في الموسم الماضي مع فريق تشيلسي في 23 مباراة بالدوري، لعب منهم بصفة أساسية 14 مرة، فيما سجل 4 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

جدير بالذكر أن فريق ميلان يهتم بوضعية زياش لكنه يضعه في المرتبة الثانية بعد اللاعب البلجيكي تشارلز دي كاتلار، نجم فريق كلوب بروج.

اقرأ أيضًا..

خائن في المنزل .. مدرب بايرن ساعد برشلونة على ضم ليفاندوفسكي!

لويس كامبوس.. عميل مزدوج باع ريال مدريد لأجل باريس!

ميسي أم رونالدو؟ بوفون يعلق على المنافسة التاريخية!