الحارس البديل لعب للمرة الأولى أساسيًا بعد إصابة النجم الألماني

كشفت شبكة ريليفو الإسبانية عن كواليس وطقوس الظهور الأساسي الأول لإيناكي بينيا حارس مرمى برشلونة الثاني، وذلك بعدما كان قد شارك كبديل عند إصابة زميله مارك أندريه تير شتيجن خلال مواجهة فياريال السابقة.

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النجم الألماني كان قد تعرض لإصابة قاسية خلال مواجهة الغواصات الصفراء، انتهى على أثرها موسمه مع الفريق، ويسير النادي حاليًا في إجراءات إتمام التعاقد مع البولندي فويتشيك تشيزني بعدما نجح في إقناعه بالعودة عن الاعتزال، لكن حتى يحدث التوقيع يتولى بينيا مهمة حماية عرين البارسا والبداية كانت مع مواجهة خيتافي الأخيرة.

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اللقاء كان سهلًا على أرض الملعب، إذ لم يتعرض بينيا لاختبارات كثيرة، لكن الأجواء المحيطة كانت صعبة نظرًا للشكوك التي لاحقته بعد إصابة تير شتيجن والحديث عن ضرورة التعاقد مع حارس جديد والمفاوضات الجارية مع الحارس البولندي.

ريليفو أوضحت أن الجمهور حرص على دعم بينيا قبل بداية اللقاء وبعد توجهه للمرمى القريب منهم، وقد كان ظهوره الفعلي الأول في اللقاء بتصديه لتسديدة أليكس سولا الرأسية عند الدقيقة السابعة، وبعدها اكتمل الشوط بهدوء، وقبل أن يُغادر الملعب عند نهايته قبّل القائم والعارضة والتقط زجاجة المياه الخاصة به وتوجه إلى غرفة الملابس وسط تصفيق الجمهور.

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مارس صاحب الـ25 عامًا طقوسه المعتادة عند دخول الملعب لخوض الشوط الثاني، وأبرزها القفز 5 قفزات بين قائمي المرمى، وقد سار الشوط هادئًا مما سمح له بمتابعة بعض اللقطات الخطيرة على شاشة الملعب من جانب زملائه على مرمى خيتافي، أبرزها تسديدة لامين يامال.

بينيا ظهر واثقًا تمامًا في اللقطات القليلة التي احتاجت لتدخله وقد شوهد يُصفق لزميله بالدي بعد قطعه لإحدى الكرات، وفي نهاية اللقاء شرب المياه وأخذ زجاجته الخاصة وخرج مصافحًا الجمهور، كما فعل عند دخوله الملعب.

جمهور البارسا لم ينسى تحية تير شتيجن عند الدقيقة الـ23 من الشوط الثاني، وبعد المباراة تقدم اللاعبون لدعم بينيا واحتضانه وأبرزهم جيرارد مارتن الذي كان الأقرب له.

يُشار إلى أن البارسا حقق الفوز السابع في الدوري الإسباني، بنسبة نجاح 100%، ويمتلك فرصة معادلة رقم تاتا مارتينو بتحقيق الفوز في أول 8 جولات من الليجا.