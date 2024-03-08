قائمة مُرعبة .. 14 لاعبًا يغيبون عن قمة مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي!

مواجهة سترسم ملامح المنافسة على الدوري الإنجليزي

قمة مرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي يوم الأحد القادم بالدوري الإنجليزي، ولكنها للأسف ستشهد قائمة مُرعبة من الإصابات بين الفريقين.

سيتي نجح مؤخرًا في التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا بعد عبور كوبنهاجن، بينما وضع ليفربول قدمًا في ربع نهائي الدوري الأوروبي بالتغلب على سبارتا براج التشيكي بنتيجة 5/1 في ذهاب دور الـ16.

موقعة أنفيلد القادمة سيكون بها العديد من الضحايا الذين يستعدون للغياب عن القمة الأشرس في البريميرليج منذ سنوات، والتي ستؤثر بشكل كبير على شكل المنافسة هذا الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إصابات مانشستر سيتي وفقًا لموقع "Manchester Evening News" تقتصر على 3 لاعبين، وهم جاك جريليش الذي يعاني من إصابة قوية ستبعده لما بعد التوقف الدولي، كما يبتعد كذلك كل من جيريمي دوكو وماتيوس نونيز عن المباراة، مع وجود أمل ضعيف في مشاركتهما، خاصة نونيز لمعاناته من كسر في إصبع يده تعرض له ضد كوبنهاجن.

وأما بالنسبة لليفربول فهناك إصابات مؤكدة مثل ألكساندر ترنت آرنولد "سيعود في أبريل"، أليسون بيكر، كورتيس جونز، ريان جرافنبيرش، تياجو ألكانارا، جويل ماتيب "يغيب حتى نهاية الموسم"، ديوجو جوتا، ستيفان بايتيتش "يعود في أبريل" بالإضافة للاعب الشاب "بن دواك".

وهناك بعض الشكوك حول المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي الذي أخرجه المدرب يورجن كلوب ضد سبارتا براج لتعرضه لضربة خلال المباراة، وكذلك جايدن دانز الذي تعرض لارتجاج في المخ أمام نوتنجهام فورست ومن غير الواضح حتى الآن ظهوره ضد سيتي.

جدير بالذكر أن ليفربول يخوض المباراة على ملعبه وهو على صدارة الدوري الإنجليزي بـ63 نقطة، مقابل 62 لسيتي، بينما يأتي آرسنال بالمركز الثالث بـ61 نقطة.