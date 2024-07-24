فيديو | "أجمل نهاية يمكن أن أتخيلها" .. قائد ريال مدريد يبكي مع زوجته وأطفاله قبل الرحيل للسعودية

وداع من الباب الكبير..

نظم ريال مدريد الإسباني، عصر اليوم الأربعاء، "حفل وداعي" لقائده ناتشو فيرنانديز، المنتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية السعودي، في صيف العام الحالي.

القادسية أعلن في أواخر شهر يونيو 2024، التعاقد مع ناتشو في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد؛ ولمدة موسمين قادمين حتى 30 يونيو 2026.

الدموع غلبت ناتشو البالغ من العمر 34 سنة، خلال كلمته في "الحفل"؛ في الوقت الذي ظهرت فيه زوجته بالإضافة إلى أطفاله، وهم يبكون أيضًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووصف النجم الإسباني، رحلته مع ريال مدريد بـ"الرائعة"؛ مؤكدًا على أنه لم يتخيل أبدًا أن يكون قائدًا لهذا الفريق العملاق، وأن يكون عنصرًا أساسيًا في نجاحاته المحلية والقارية والعالمية.

وأضاف عن خروجه من الباب الكبير للنادي الملكي، بتحقيق ثلاثية "الدوري الإسباني، كأس السوبر المحلي وأبطال أوروبا" في الموسم الرياضي الماضي 2023-2024: "أجمل نهاية يُمكن أن أتخيلها".

وأكد ناتشو فيرنانديز على أن ريال مدريد "سيظل بيته دائمًا"، مشددًا على أنه تعلم في هذا النادي الكبير، كيف يتقبل الفوز والخسارة، ليس على أرضية الملعب فقط، ولكن في الحياة بصفة عامة.

جدير بالذكر أن ناتشو تدرج في مختلف الفئات السنية لنادي ريال مدريد، قبل الصعود إلى الفريق الأول عام 2012، مشاركًا في 364 مباراة رسمية، ومحققًا 26 بطولة.