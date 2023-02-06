قائد انتكاسات الأهلي وأسقطه الهلال .. مدرب فلامنجو وحكاية فشل في السعودية

الهلال بقيادة رامون دياز يلتقي بفلامنجو بقيادة فيتور بيريرا في الصراع على بطاقة نهائي كأس العالم للأندية المغرب 2022

لم تعد "العالمية صعبة قوية" على الهلال، وهو الذي يشارك حاليًا في النسخة الثالثة من كأس العالم للأندية المغرب 2022، بل ويقف على ناصية الحلم، إذ تفصله خطوة واحدة عن كتابة تاريخ جديد له، إذا نجح في العبور للنهائي.

الزعيم يلتقي غدًا الثلاثاء، بفلامنجو البرازيلي في مباراة نصف النهائي، الفائز بها سيواجه في النهائي الفائز من ريال مدريد الإسباني والأهلي المصري.

المباراة على الورق يعتبرها البعض مهمة صعبة للغاية، أما في الملعب فالأمور مختلفة، خاصةً وأن الهلال ليس بغريب على البرتغالي فيتور بيريرا؛ المدير الفني لفلامنجو..

البرتغالي صاحب الـ54 عامًا حديث العهد بالفريق البرازيلي، حيث تولى مسؤوليته الفنية بدايةً من يناير الماضي، وفاز في ثلاث مباريات، وتعادل في اثنتين، وخسر لقاء وحيد، بينما فشل في التتويج بكأس السوبر البرازيلي، بالهزيمة أمام بالميراس 4-3.

لكن قبل هذه التجربة بسنوات، عمل بيريرا في الدوري السعودي من بوابة الأهلي موسم 2013-2014، في تجربة لم تستمر إلا عشرة أشهر فقط، انتهت بفشل ذريع للمدرب البرتغالي.

بدأت بوداع دوري أبطال آسيا من دور ربع النهائي، إذ تعادل أمام سيول الكوري الجنوبي ذهابًا 1-1، ثم خسر أمامه إيابًا 1-0، ومن الدور نفسه، ودع كأس ولي العهد بالهزيمة أمام الفتح 2-0.

أما نهايته فكانت بخسارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الشباب بثلاثية نظيفة.

وبالحديث عن نتائجه في الدوري السعودي، فاز في 12 مباراة، وتعادل في تسع، بينما خسر خمسة لقاءات.

وبالطبع التقى فيتور بيريرا بالهلال خلال قيادته للراقي، إذ خسر أمامه مباراة وتعادل في أخرى، وهي نفس نتائجه في مواجهات النصر.

أما عن نتائجه أمام بقية الكبار في المملكة، فقد كانت أفضل نتائجه أمام الاتحاد، إذ فاز عليه ثلاث مرات وتعادل مرة، بينما خسر مباراتين أمام الشباب وتعادل في واحدة.