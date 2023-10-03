"قائد الهلال وترتكب هذه الحماقة!" .. هجوم عنيف على سلمان الفرج

هجوم عنيف على قائد الهلال سلمان الفرج

تعرض سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لهجومٍ عنيف؛ بعد مباراة نساجي الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء.

الفرج تعرض للطرد، في فوز الهلال (3-0) على نساجي، في إيران، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وفي هذا السياق.. وصف الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي، تصرف قائد الهلال، والذي تحصل بسببه على الكارت الأحمر، بـ"الحماقة".

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وكتب الحارثي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء: "ليش يا سلمان؟.. أنت قائد الفريق وترتكب هذه الحماقة!!!!!!".

جدير بالذكر أن الهلال، يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالمسابقة القارية، برصيد 4 نقاط، وبالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نافباخور الأوزبكي.