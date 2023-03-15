قائد "الفضيحة التاريخية" يحاول تدريب منتخب البرازيل

خطوة غير متوقعة قد تحدث

يستعد يواخيم لوف المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا، للعودة مرة أخرى إلى مجال التدريب ولكن إلى منتخب غير متوقع على الإطلاق.

لوف رحل عن ألمانيا في عام 2021 بعد الفشل في اليورو، ولم يُشرف على تدريب أي فريق آخر منذ هذا التاريخ، حيث ابتعد تمامًا عن الصورة رغم إنجازاته مع المانشافت.

صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت أن صاحب الـ63 سنة وضع نصب عينيه العمل كمدرب لمنتخب البرازيل الذي يبحث عن مدير فني جديد بعد رحيل تيتي عقب الفشل في كأس العالم 2022.

وفي الأسابيع الأخيرة ارتبطت البرازيل بالتعاقد مع العديد من المدرب مثل كارلو أنشيلوتي وجوزيه مورينيو، ولكن لا يوجد أي شيء ملموس في الوقت الحالي، لذلك يطمح لوف في استغلال هذا الموقف.

ومن المقرر أن يستمر الاتحاد البرازيلي في البحث عن مدرب جديد، ليقود المهمة على المدى البعيد، بدلًا من رامون مينيزيس المدرب المؤقت الذي يشرف على الفريق منذ رحيل تيتي.

يذكر أن الإنجاز الأكبر للوف خلال مسيرته التدريبية، كان بتحقيق كأس العالم 2014 في البرازيل، وهي المسابقة التي قاد فيها ألمانيا لاكتساح أصحاب الأرض 7/1 في الدور قبل النهائي، وهي الخسارة التي كانت بمثابة الفضيحة التاريخية لمنتخب السيليساو.