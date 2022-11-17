قائد "الصقور الخضر": السعودية ستلعب كأس العالم على أرضها

جماهير السعودية ستتجه إلى قطر بأعداد كبيرة

أكد بدر تركستاني، أحد قادة رابطة المنتخب السعودي، على أن الأخضر سيخوض منافسات كأس العالم قطر 2022 وكأنه على أرضه ووسط جماهيره، مشيرًا إلى أن هناك أعداد كبيرة من جمهوره ستحضر مبارياته.

ويخوض منتخب السعودية منافسات كأس العالم 2022 في قطر، حيث يقع في المجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وقال تركستاني خلال تصريحات لوكالة "فرانس بريس": "المنتخب السعودي يعتبر كأنه يلعب على أرضه وبين جماهيره، لأن ما يفرق بيننا وبين قطر حدود بسيطة، وستكون البطولة مختلفة جدًا".

وأشار بدر تركستاني إلى أن الجماهير السعودية ستتواجد في كأس العالم بأعداد كبيرة، وستملأ الملاعب من 50 إلى 60 ألف مشجع".

واختتم المشجع صاحب الـ37 سنة تصريحاته، قائلًا: "الأخضر كان يجد اختلافات كثيرة في كؤوس العالم السابقة التي شاركت بها السعودية، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو روسيا، وهذا ما لن يجده في قطر".