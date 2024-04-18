قاهر الديوك يواصل استفزازاته .. إيميليانو مارتينيز لجماهير فرنسا: أنتم الحافز الأساسي لي!

قاد أستون فيلا إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

واصل إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين وفريق أستون فيلا الإنجليزي، استفزاز الجماهير الفرنسية.

وسبق وأن قاد مارتينيز منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 2022 على حساب فرنسا بعد تألقه في المباراة النهائية وتحديدًا في ركلات الترجيح، ومن ثم قام باستفزاز جماهير الديوك خلال احتفالية بلاده باللقب.

والليلة، قاد مارتينيز فريقه أستون فيلا للتأهل إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعد تخطي عقبة ليل الفرنسي بضربات الترجيح بنتيجة (4-3).

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وكان إيميليانو رجل المباراة بالنسبة لفريقه، حيث تصدى للضربة الأولى والأخيرة أمام نبيل بن طالب وبنيامين أندري لاعبي ليل.

وبعد تأهل فريقه احتفل إيميليانو مارتينيز أمام الجماهير الفرنسية على طريقته الخاصة بطريقة استفزازية، حيث أشار لهم بعلامة السكوت.

ولم يكتف الأرجنتيني بهذا، فقد جدد استفزازاته للجماهير من خلال تصريحاته للصحفيين عقب المباراة، إذ قال: "ركلات الترجيح؟ المشجعون يحفزونني، هل تعلم؟ عندما يقومون بإلقاء الأشياء من خلفي، هذا المشهد يحفزني دائمًا، لقد اعتدت عليه طوال مسيرتي، بل إنه الوقود الخاص بي للعمل أكثر وأكثر".

يذكر أن مباراة الذهاب في إنجلترا، انتهت بفوز أستون فيلا (2-1)، قبل أن يحقق ليل نفس النتيجة إيابًا على ملعبه بيار موروا في فرنسا، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي وضربات الترجيح، والتي رجحت كفة الفريق الإنجليزي.