"قاهر الأهلي" يطارده بالتأهل إلى دوري روشن رسميًا

شهد اليوم الإثنين، حسم ثان المتأهلين لدوري روشن السعودي الموسم المقبل 2023-2024، من دوري يلو للدرجة الأولى، بشكل رسمي.
الأهلي كان هو أول المتأهلين بشكل رسمي، بعدما حسم صعوده قبل نهاية الموسم بأربع جولات، ليعود لمكانه الطبيعي بعد المشاركة الموسم الجاري لأول مرة في تاريخه في دوري يلو.
والليلة، تأكد الأخدود من صعوده هو الآخر رسميًا، مستفيدًا من تعادل الفيصلي أمام جدة 2-2، ضمن الجولة الـ32.
هذا التعادل رفع رصيد الفيصلي للنقطة 55 في المركز الخامس مبتعدًا عن المركز الرابع بأربع نقاط فقط مع بقاء مباراتين له على نهاية الموسم.
فيما صعد الأخدود برصيد 62 نقطة في وصافة جدول الترتيب، خلف الراقي؛ صاحب الصدارة بـ65 نقطة، إذ يصعد أصحاب المراكز الأربعة الأولى.
جدير بالذكر أن الأخدود حقق الفوز أمام الأهلي ذهابًا وإيابًا الموسم الجاري بنتيجة 2-0، و4-1 على الترتيب، وهو ما عجز عنه كافة الفرق الباقية.
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