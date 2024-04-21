قانون ضرائب جديد في إسبانيا يساعد ريال مدريد في صفقة مبابي!

قانون إسباني جديد يساعد ريال مدريد في ضم مبابي...

تدرس الحكومة الإسبانية، قانونًا جديدًا قد يساهم بشكل كبير في حسم ريال مدريد، صفقة كيليان مبابي، من صفوف باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط ريال مدريد، بضم النجم الفرنسي، في صفقة انتقال حر، خلال الميركاتو الصيفي القادم، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الحالي، وعدم توصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد حتى الآن.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الحكومة الإسبانية، تدرس الموافقة على قانون يسمح بتخفيض كبير في ضرائب أي شخص أجنبي يستثمر في إسبانيا.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال إقرار القانون بشكل رسمي، وتعاقد ريال مدريد مع مبابي، فإن اللاعب الفرنسي سيدفع 24.5% من دخله الشخصي، أي أكثر بـ 2% مما يدفعه من يحصلون على 12 ألف يورو.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن ريال مدريد، في حال تعاقده مع مبابي سيمنحه راتبًا سنويًا قدره 30 مليون يورو، وتبعًا للقانون الجديد، فإن ضرائب مبابي ستكون نفس التي يدفعها المواطن الإسباني الذي يحصل على 20 ألف يورو سنويًا.