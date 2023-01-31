"قانون رونالدو سيجعل مانشستر يونايتد مثل برايتون"

طريقة مختلفة لتحقيق النجاح

يؤمن ساشا إمباتشير وكيل أعمال الحارس مارتن دوبرافكا، بأن ما يُعرف بقانون كريستيانو رونالدو سيتسبب في تغيير هوية نادي مانشستر يونايتد.

صاحب الـ37 سنة كان اللاعب الأعلى أجرًا في الشياطين الحمر بحصوله على 480 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، وبعد رحيله إلى النصر السعودي قام النادي بتطبيق قاعدة جديدة للرواتب.

ومنذ ذلك الحين قرر مانشستر تحديد الحد الأقصى للرواتب بـ200 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، مع قيام أصحاب الرواتب العالية بتعديل أجورهم لتتماشى مع هذه القاعدة الجديدة.

وقال وكيل دوبرافكا في تصريحات لموقع "SPORTbible":"يمكن لأي نادٍ في العالم بكرة القدم الحديثة العمل بما يمتلك من أموال وليس مانشستر يونايتد فقط، ولو قرروا أن هذا الحد الأدنى لهم فهذا مقبول تمامًا".

وأضاف:"من الطبيعي أن يستهدف مانشستر الحصول على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وعليهم إيجاد الطرق المناسبة لتحقيق ذلك، في الحقيقة أنا لا أعرف الاستراتيجية التي يعملون بها، ربما قرروا تغيير أسلوبهم والسير على خطى برايتون ولايبزيج بالاعتماد بشكل أكبر على استشكاف المواهب غير المعروفة".

وأوضح:"بالنسبة لي مبلغ 200 ألف استرليني أسبوعيًا ليس بالقليل في عالم كرة القدم، وفي العموم المال ليس السبيل الوحيد للنجاح في اللعبة، الأمر يعتمد على مفهوم كل شخص".

جدير بالذكر أن ساشا هو من نقل دوبرافكا إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي على سبيل الإعارة من نيوكاسل يونايتد، لكنه عاد سريعًا إلى الماكبايز بالميركاتو الشتوي.