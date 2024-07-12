قال كلمته الأخيرة .. نجم تشيلسي يرد على عرض الاتحاد "المغري"

تطور جديد في ميركاتو نادي الاتحاد..

رد الإسباني كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي، على العرض المقدم من عملاق السعودية الاتحاد؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي.

كيبا لعب "معارًا" في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، خلال الموسم الرياضي الماضي؛ وذلك لتعويض غياب الحارس البلجيكي - المصاب وقتها - تيبو كورتوا.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "ماركا" مساء اليوم الجمعة، رفض الحارس الإسباني البالغ من العمر 29 سنة، عرضًا مغريًا من نادي الاتحاد؛ للانضمام إليه بشكل رسمي.

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الصحيفة كشفت عن أن كيبا لا يزال متمسكًا باللعب في صفوف ريال مدريد، خلال الموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ على الرغم من نهاية فترة إعارته.

وأوضحت الصحيفة أن كيبا أريزابالاجا، على استعداد تام لـ"تخفيض راتبه"؛ من أجل تسهيل عملية الانضمام إلى العملاق الإسباني، خلال صيف العام الحالي.

جدير بالذكر أن الاتحاد استغنى بشكل رسمي، عن حارسه البرازيلي مارسيلو جروهي، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، ويبحث عن "بديل عالمي" له، في الوقت الحالي.