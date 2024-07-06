"قال بسم الله" .. نجم فرنسا يقرأ شفاه رونالدو قبل تسديد ركلته في ربع نهائي اليورو!

ليست المرة الأولى

خرج النجم الفرنسي بول بوجبا بتفسير خاص للطريقة التي يستعد لها البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال تنفيذه لركلات الترجيح في يورو 2024.

بوجبا الذي يغيب عن فرنسا في اليورو بسبب الإيقاف من ممارسة كرة القدم لتعاطي المنشطات، شوهد في مقطع فيديو وهو يرتدي قميص بلاده لتشجيع الديوك أمام البرتغال في ربع نهائي اليورو.

وقال صاحب الـ31 سنة أثناء دخول رونالدو لتنفيذ ركلة الترجيح الأولى التي سجلها بنجاح:"لقد قال بسم الله قبل التنفيذ".

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ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها تفسير حركة شفاه رونالدو بتلك الطريقة، حيث تكرر الأمر كثيرًا منذ انضمامه إلى النصر السعودي، بسبب تأثره بالثقافة التي يعيش بها في الوقت الحالي خارج أوروبا.

وكان رونالدو قد ودع اليورو بعد خسارة البرتغال أمام فرنسا بركلات الترجيح، وذلك بعد التعادل الإيجابي من دون أهداف بين الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي.

يذكر أن صاحب الـ39 سنة هو اللاعب الأكثر تسجيلًا في تاريخ كرة القدم الدولية، بإحرازه 130 هدفًا في 212 مباراة، ومع ذلك فشل في تسجيل أي أهداف خلال يورو 2024 وتعرض للعديد من الانتقادات بسبب مستواه في البطولة.