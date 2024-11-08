قاعدة صارمة من هانز فليك في برشلونة تجبر جوان لابورتا على تنفيذها!

لابورتا يستجيب لطلب فليك...

يعيش برشلونة، تحت قيادة مدربه هانز فليك، هذا الموسم فترة مليئة بالنجاحات والانتصارات، إذ ينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني، ويسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ووضع المدرب الألماني، عدة قواعد وقوانين داخل قلعة برشلونة، من أجل إعادة بناء الفريق، وهذا ما ظهر في الفترة الأخيرة، على كافة الأصعدة سواء داخل أو خارج الملعب.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "ريليفو" الإسبانية فإن فليك، قد طلب من الرئيس جوان لابورتا، أثناء فترة المعسكر الاعدادي للفريق، قبل انطلاق الموسم الحالي، عدم حضور التدريبات مرتديًا بدلته الرسمية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن لابورتا، بالفعل استجاب إلى طلب المدرب الألماني، وارتدى زيًا رياضيًا، أثناء متابعة التدريبات، والقيام بجولة مع فليك.

جدير بالذكر أن برشلونة، يحل ضيفًا ثقيلًا على ريال سوسييداد، مساء الأحد القادم ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، والتي تجمع بينهما على ملعب أنويتا.