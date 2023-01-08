"قاعدة رونالدو" .. مانشستر يونايتد يضع سياسة جديدة لرواتب النجوم

مانشستر يونايتد قرر استخدام قاعدة جديدة بخصوص رواتب اللاعبين الجدد في الفريق.

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تطبيق نظام سقف الرواتب على اللاعبين الجدد، على ألا يتجاوز راتب أي لاعب حاجز 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أشارت إلى أن مانشستر يونايتد يحاول تحقيق الانسجام بين جميع اللاعبين، لتفادي تكرار ما حدث مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كان يتقاضى 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ولا يرغب مانشستر يونايتد في حدوث أي نوع من الانقسام داخل غرفة الملابس بسبب الرواتب، ولذلك سيكون الحد الأقصى لرواتب النجوم في "أولد ترافورد" هو 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

الفكرة الأساسية لدى إدارة مانشستر يونايتد الحالية هي الحصول على عدد أكبر من اللاعبين يتقاضون بين 180 إلى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بدلًا من منح لاعب واحد 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ويعد الإسباني دافيد دي خيا اللاعب الأعلى أجرًا حاليًا في مانشستر يونايتد، حيث يحصل على 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

لكن عقد دي خيا الحالي ينتهي في نهاية الموسم، وسيُعرض على الحارس الإسباني عقد جديد، على الرغم من أنه سيضطر إلى خفض راتبه بشكل كبير بما يتماشى مع السياسة الجديدة.