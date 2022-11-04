قاطعوا القناة بسبب نقل الخبر .. كلب أحد نجوم جرونينجن قتل آخر!

السبب الأغرب لمقاطعة أي قناة!

كشفت تقارير صحفية هولندية أن نجوم نادي جرونينجن قد قرروا مقاطعة قناة "RTV" بعد أن نقلت خبرًا عن مقتل حيوان أليف على يد كلب أحد نجوم الفريق.

جاء هذا بحسب ما أكدت القناة نفسها في تقارير نشرته اليوم، مؤكدة أن كافة نجوم النادي والفريقين الفني والإداري يرفضون الحديث لهم بشكل كامل.

وأكدت القناة أنها لن تستطيع تجري مقابلات يوم الأحد القادم أثناء أو بعد مباراة الفريق في الدوري الهولندي، بسبب ذلك الرفض.

وذكرت القناة أن السبب في ذلك أن أحد المراسلين قد قام بعمله الصحفي على أتم وجه، ونقل خبر حول كلب أحد النجوم، الذي قام بقتل حيوان آخر أليف في قتال بينهما.

وبحسب ما ذكرت القناة فأن النادي يبرر رفضه التعامل معهم بأنهم تمادوا في تغطية الخبر وأنه لم يكن عليهم أن يذكروا اسم اللاعب أو أي تفاصيل بشأنه.

أما القناة فتدافع عن نفسها وتؤكد أن ذكر اسم اللاعب كان هامًا لأن نجوم كرة القدم وبالتحديد جرونينجن يجب أن يكونوا قدوة لغيرهم.