الفتاة تستعين بمحامي للدفاع عنها

فضيحة مثيرة للجدل وقعت في نادي روما الإيطالي، كان بطلها أحد اللاعبين بفريق الشباب وموظفة تم فصلها بسبب مقطع جنسي.

القصة تعود إلى الخريف الماضي، عندما قام أحد اللاعبين بنشر مقطع جنسي للموظفة مع صديقها، مما دفع روما إلى طردها من عملها بحجة "عدم التوافق البيئي".

الصحفي أليساندرو مانتوفاني قال عبر صحيفة "Il Fatto Quotidiano" إن اللاعب الذي كان قاصرًا وقتها طلب من الفتاة استعارة هاتفها للاتصال بوكيل أعماله، وعندما عثر على الفيديو بين بعض اللقطات الأخرى، أرسله إلى هاتفه ونشره بين زملائه بالفريق.

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ومن جانبه أرسل محامي روما، لورنزو فيتالي، خطاب فصل للفتاة، جاء فيه:"تم لفت انتباه إدارة الموارد البشرية والإدارة العليا إلى مقطع فيديو يصور بشكل لا لبس فيه قيامك بأفعال جنسية، ولسوء الحظ أن هذا الفيديو شاهده جزء كبير من طاقم النادي واللاعبين".

وقال المحامي للفتاة إن استمرارها في العمل لن يتوافق مع التوافق البيئي في النادي، لذلك تم فصلها مع حصولها على تعويض بسبب رحيلها بشكل فوري دون إخطار مسبق.

وهو الأمر الذي جعل الفتاة تقوم بتعيين المحامي الإيطالي فرانشيسكو برونزيني للدفاع عنها، والذي اتهم روما بعدم حماية الموظفة من هذا السلوك غير المشروع، وتعجب من عدم قيام النادي بإيقاف اللاعب الشاب.

ولذلك سيقوم المحامي بتقديم شكوى رسمية ضد النادي والمطالبة بتعويض عن كافة الاضرار التي لحقت بها بسبب هذه الواقعة.