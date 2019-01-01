قاسم باشا يحدد سعر بيع تريزيجيه

تريزيجيه لن يرحل عن فريقه إلا بعد دفع هذا المبلغ

فيسبوك تويتر بلال محمد

حدد حسن حلمي أوكشوز، نائب رئيس مجلس إدارة نادي قاسم باشا التركي، سعر بيع لاعب الفريق محمود حسن تريزيجيه.

وكشف أوكشوز، عن وجود مفاوضات بين أستون فيلا الإنجليزي، وفريق آخر بريطاني طلبا التعاقد مع الجناح المصري.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة النادي: "أستون فيلا وفريق بريطاني آخر، يرغبا في التعاقد مع تريزيجيه بشكل رسمي، لقد تلقينا عرضين الأول قيمته 5 مليون يورو، والآخر 7.5 مليون".

وواصل: "أيا كانت العروض التي ستصلنا لن نقبل ببيع اللاعب أقل من 15 مليون يورو، لقد رفضنا عرضاً سعودياً الموسم الماضي".

وتابع: "أعتقد أن تريزيجيه سيستمر مع الفريق، الموسم المقبل وإذا ظهر بشكل جيد قد يقدم أحد الأندية المبلغ المطلوب، ويحصل عليه في فترة الانتقالات الشتوية".

واتم تصريحاته قائلاً: "تريزيجيه سيجلب لفريقينا 15 مليون يورو، أو لن يرحل".

تريزيجيه سيرحل فقط إذا وصل العرض المالي المناسب 🤝



نائب رئيس نادي قاسم باشا متحدثًا🗣️ pic.twitter.com/XAfMdtlsRW — جول مصر (@goaleg) July 12, 2019

وسجل اللاعب صاحب الـ 24 عاماً، الموسم الماضي تسعة أهداف وصنع مثلها، في مباريات الفريق ببطولة الدوري.

الجدير بالذكر أن الظهير الدولي المصري، عقده ينتهي مع قاسم باشا في صيف 2021.