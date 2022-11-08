قاد مخمورًا وحطم واجهة محل .. القبض على لاعب سابق الدوري الإنجليزي

القبض على لاعب سابق في الدوري الإنجليزي بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول.

ألقت الشرطة البريطانية القبض على لاعب سابق في الدوري الإنجليزي بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول بعدما اقتحم بسيارته واجهة متجر في قرية بمقاطعة دورهام.

تُظهر الصور الجزء الأمامي من سيارة لاند روفر محشورة في الجزء الأمامي من متجر في مقاطعة دورهام الإنجليزية.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أكدت أن شرطة كليفلاند أفرجت عن اللاعب السابق البالغ من العمر 37 عامًا بكفالة في انتظار المزيد من التحقيقات.

وتعرض المتجر لأضرار جسيمة في هيكله، مما اضطر السلطات إلى إجلاء سكان الشقة التي تعلوه، خوفًا من تعرضهم للأذى من احتمالية انهيار المبنى.

وظل المتجر مغلقًا خلال عطلة نهاية الأسبوع وتم استدعاء رجال الإطفاء بعد الحادث الذي وقع مساء الجمعة.

ولم يتم الكشف عن هوية اللاعب أو ناديه السابق بطبيعة الحال لأسباب تتعلق بالتحقيقات الجارية من الشرطة الإنجليزية في الوقت الحالي.