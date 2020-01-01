قادة الدوري الإنجليزي يتحدون لمواجهة وباء كورونا

ماجواير وهندرسون يعلنان تدشين مؤسسة خيرية للتبرع لمصابي كورونا

أنشأ قادة أندية الدوري الإنجليزي منظمة خيرية بعنوان "اللاعبون سويًا" لدعم المنظمات الصحية في البلاد لمكافحة وباء كورونا.

تبرع العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي من رواتبهم لأجل مساعدة المصابين والمحتاجين بعد أزمة كورونا.

المزيد من الفرق

وأعلن هاري ماجواير، قائد مانشستر يونايتد، وكذلك قائد ليفربول، جوردان هندرسون، إنشاء مؤسسة خيرية تحمل اسم "اللاعبون سويًا" والتي يشرف عليها رابطة اللاعبين المحترفين لأجل التبرع للمنظمات الصحية الإنجليزية.

ودفعت الرابطة مبلغ 1.5 مليون جنيه إسترليني بجانب قيام عدد من اللاعبين بالتبرع من رواتبهم بصورة دورية.

وتهدف المنظمة لجمع 4 ملايين إسترليني على أقل تقدير لأجل مساعدة المؤسسات الطبية على التعامل مع مصابي فيروس كورونا.

وقال ماجواير في رسالة عبر حسابه بموقع "تويتر": "صلاوتنا وتفكيرنا لكل الضحايا الذين تأثروا بالفاجعة، باتحادنا سويًا سوف نتجاوز المحنة. ابقوا في المنزل وحافظوا على أنفسكم والمؤسسة الصحية تنقذ الأرواح".

جدير بالذكر أنّ رابطة اللاعبين المحترفين وضعًا مباردة لخفض الرواتب بين اللاعبين وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية.