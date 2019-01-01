قائمة ملاعب فيفا 19: 102 ملعب في النسخة الجديدة للعبة على أجهزة XBOX ONE و PS4

مع إضافة 73 ملعباً إلى النسخة الأحدث من لعبة فيفا بعد الحصول على الترخيص الخاص بهم، يبدو أن شركة الكترونك آرتس تحاول نقل اللعبة لمستوى آخر من الواقعية

ستقوم الكترونك آرتس بتوزيع شاشات وأجهزة تلفاز في كل أرجاء المعمورة تقريباً حيث قررت الشركة رفع الاستعددات من أجل جعل التجربة مثيرة إلى أقصى حد ممكن، وستشمل التطورات الجديدة وجود مجموعة منظمة من الملاعب المرخصة ولكنها لن تخلو أيضاً من إعادة إضافة بعضها بعد تغيير تسميتها.

سيكون هناك ما يقرب من 102 ستاد مختلف ستتضمن وجود أشهرها على الإطلاق مثل سان سيرو الملعب الأسطوري لميلان وسيجنال إيدونا بارك ملعب بروسيا دورتموند والمُلقب بالجدار الأصفر، ستتضمن النسخة الجديدة وجود كل ملاعب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ومن بينها ملعب توتنهام الجديد والذي سيتاح لعشاق اللعبة تحسس أجواءه قبل افتتاحه على أرض الواقع.

بعيداً عن الملاعب الحقيقية، ستحتوي اللعبة على ما يقرب من 29 ملعباً افتراضياً والذي سيكون كل محبي اللعبة على دراية جيدة بهم، سيُتاح استخدام أي ملعب في وضع Kick off بينما سيتواجد كل ملعب مُرخص في Ultimate team ويمكن العثور عليه في أي حزم.

في هذا التقرير يقودكم جول لمعرفة كل الملاعب المتاحة في نسخة فيفا 19.

اقرأ أيضاً.. فيفا 19 تقدم ظهور الأبطال

كل ملاعب فيفا 19

الدوري الإسباني

رامون سانشيز بيزاخوان

سان ماميس

لا سيراميكا

كولسيوم ألفونسو بيريز

بالايدوس

بينيتو فيامارين

سيوداد دي فالنسيا

أنويتا

مينديزوروزا

دي مونتيليفي

ميستايا

سانتياجو برنابيو

بورتاركي البلدي

بلدية إيبوروا

كورنيلا ألبرات

واندا ميتروبوليتانو

الدوري الإنجليزي الممتاز

آنفيلد

ملعب كارديف سيتي

كرافن كوتاج

الإمارات

الاتحاد

جوديسون بارك

كينج باور

ملعب كيركليس

ملعب لندن

مولينكس

أولد ترافولد

سيلهرست بارك

سانت جيمس بارك

سانت ماري

ستامفورد بريدج

ملعب فالمر

ملعب توتنهام هوتسبيرز

تيرف مور

فيكاراج رود

فيتالتي ستاديوم

دوري الدرجة الأولى الإنجليزية

كارو رود

فراتون بارك

ملعب كيه سي

ليبرتي ستاديوم

لوفتس رود

ريفرسايد

ملعب النور

ملعب ستوك سيتي

ذا هاوثورنس

فيلا بارك

الدروري الفرنسي

أورانج فيلدوروم

حديقة الأمراء

دوري الدرجة الأولى & الثانية الألماني

أليانز أرينا

بروسيا بارك

الملعب الأولمبي

سيجنال إيدونا بارك

فيلتينس أرينا

ملعب فولكسبارك

الدوري الإيطالي

أليانز ستاديوم

أولمبيكو

سان سيرو

بقية العالم

دونباس أرينا

أوتكريتيي أرينا

الدوري الهولندي

يوهان كرويف أرينا

الدوري الأمريكي

ملعب بي سي بليس

ملعب سينشري لينك فيلد

ملعب مرسيدس بنز

ستاب هاب سنتر

دوري الدرجة الثانية الإسبانية

ريازور

جران كاناريا

لا روزاليدا

الدوري الأرجنتيني

مونومينتال

الدوري المكسيكي

ملعب أزتيكا

الدوري السعودي

مدينة الملك عبدلله الرياضية

ملعب الملك فهد

الدوري الياباني

ملعب مدينة سويتا لكرة القدم

ملاعب دولية

ويمبلي

ملاعب افتراضية