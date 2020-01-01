قائمة الزمالك لمباراة القمة – كارتيرون يضم جميع اللاعبين

الزمالك يعلن قائمته لمواجهة الأهلي.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، عن قائمة فريقه، التي ستواجه الأهلي، في قمة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها مساء غدٍ الإثنين.

الأهلي سيواجه غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويقيم الزمالك معسكرًا حاليًا في إحدى فنادق القاهرة، قبل التوجه مباشرة إلى الاستاد، قبل مواجهة الأهلي في قمة الدوري.

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وضمت قائمة الزمالك الآتي:

حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحي.

الدفاع: عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، حازم إمام، أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف إبراهيم أوباما، مصطفى فتحي، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، محمد عنتر، إسلام جابر.

الهجوم: مصطفى محمد، كابونجو كاسونجو، عمر السعيد.

ويغيب عن قائمة الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، وإمام عاشور، بسبب قرار لجنة الانضباط بإيقافهم، على خلفية أحداث مباراة القمة الأخيرة، التي أقيمت في كأس السوبر المصري.