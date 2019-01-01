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قائد بيرو يشجع تشيلي أمام أوروجواي

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Evaristo Sa/Getty
لماذا يتمنى جيريرو مواجهة تشيلي في ربع النهائي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد باولو جيريرو، قائد وهداف بيرو التاريخي، رغبته في تأهل تشيلي متصدرة عن المجموعة الثالثة واللعب أمام اللاروخا في ربع النهائي.

بيرو تأهلت كأفضل ثالث في المجموعة الأولى بعد الوصول إلى 4 نقاط.

وقال جيريرو في تصريحات صحفية: "من الجيد دائمًا مواجهة تشيلي ولكن يجب علينا الاستعداد دائمًا لأننا سنلعب أمام بلد تعرف طريقة لعبنا".

وتابع:  أتطلع للعب مباراة أخرى ضد المدرب رينالدو رويدا والذي عملت معه من قبل في فلامنجو البرازيلي".

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واختتم :"أود استغلال الموقف لتوجيه التحية لمدرب تشيلي الذي يقدم أداءًا مميزًا. أتمنى اللعب ضد تشيلي في ربع النهائي لأن المواجهة بين البلدين كلاسيكية".

جدير بالذكر أنّ تشيلي تتصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بينما يأتي أوروجواي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وكلاهما ضمن التأهل لربع النهائي.

ويواجه اللاروخا نظيره السيليستي في الجولة الأخيرة لتحديد بطل المجموعة.

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