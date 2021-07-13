قائد البرازيل يهاجم جماهير بلاده بسبب ميسي

تياجو سيلفا يهاجم جماهير بلاده التي لم تقف مع منتخب البرازيل في نهائي كوبا أمريكا.

بعد يومين من خسارة لقب بطولة كوبا أمريكا أمام الأرجنتين، خرج تياجو سيلفا قائد منتخب البرازيل ليهاجم جماهير بلاده التي قررت دعم "راقصي التانجو" في النهائي، تعاطفًا مع ليونيل ميسي.

وتمكن منتخب الأرجنتين من تحقيق الفوز على البرازيل بهدف دون رد، سجله أنخيل دي ماريا في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، لتكون بطولة كوبا أمريكا أول لقب يحقق ليونيل ميسي مع "الألبيسيليستي" على مستوى المنتخب الأول، بعد سنوات من المحاولات غير الناجحة.

وفي رسالة عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، قام تياجو سيلفا بتهنئة منتخب الأرجنتين على تحقيق اللقب، لكنه في الوقت نفسه هاجم كل من وقفوا في وجه منتخب البرازيل، وشجعوا المنافس التاريخي.

وجاء في رسالة سيلفا: "الإيمان بعدم الاستسلام، والتحلي بالقوة لتخطي الصعوبات، والتركيز على تحقيق أهدافك، أبارك لمنافسنا على الإنجاز".

وأضاف مدافع تشيلسي الإنجليزي: "حان الوقت الآن لإعادة شحن البطاريات والعودة أقوى، شكرًا لكل من دعمنا وعانى معنا".

وجاء في ختام رسالة قائد البرازيل: "أما من هتفوا ضدنا، أتمنى أن تكونوا سعداء، لكن لا تأتوا بعد ذلك لمحاولة مصادقتنا من أجل الحصول على ما تريدون (مقابلات، تذاكر لأخذ الأطفال والأصدقاء إلى المباريات، أو القمصان والصور)".

ماذا حدث قبل نهائي كوبا أمريكا؟

في الأيام التي سبقت نهائي كوبا أمريكا، الذي أقيم على ملعب "ماراكانا" السبت الماضي، قام مجموعة من البرازيليين بالتعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن رغبتهم في تتويج منتخب الأرجنتين باللقب.

وأظهرت تلك المجموعات عدم رضاها عن إقامة كوبا أمريكا في البرازيل، في خضم جائحة فيروس كورونا، والتي أودت بحياة مئات الآلاف في البلد اللاتيني، وموقف التراخي من لاعبي "السيليساو" ضد إقامة البطولة.

وفكر لاعبو منتخب البرازيل في مقاطعة كوبا أمريكا، لكنهم قرروا في النهاية خوض البطولة، كما جاء في بيان صدر قبل أيام من انطلاق البطولة، وانتقد الطريقة التي تم تنظيمها بها.

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