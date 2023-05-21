فُيديو | هدف مذهل واحتفال رونالدو .. فينسنت أبو بكر للنصر: ستندمون!

مهاجم النصر السابق يُواصل تألقه في تركيا

يبدو أن فينسنت أبو بكر مهاجم بشكتاش مُصر تمامًا على جعل ناديه السابق، النصر السعودي، يشعر بالندم على تفريطه به خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير، وذلك بإحراز الأهداف المذهلة مع فريقه في الدوري التركي.

النصر تخلى عن مهاجمه الكاميروني خلال يناير الماضي عقب التعاقد مع كريستيانو رونالدو، ويتألق اللاعب مع فريقه الجديد بإحراز 11 هدفًا وصناعة هدف خلال 14 مباراة في الدوري التركي آخرهم هدفه الرائع اليوم في مرمى أضنة ديمرسبور.

أبو بكر كان قد سجل هدفًا رائعًا في مرمى جلطة سراي أثار حسرة النصراويين خاصة مع معاناة الفريق في دوري روشن وابتعاده بفارق 3 نقاط عن الاتحاد في الصدارة، وقد زاد اللاعب من ذلك الشعور اليوم بهدفه المذهل من تسديدة مباشرة في مرمى أضنة ديمرسبور، وقد بدا أنه يقول عمليًا للنصر "ستندمون على التفريط بي".

الهدف كان بداية ريمونتادا بشكتاش في المباراة، حيث كان متأخرًا بهدف ومن ثم تفوق في المباراة بنتيجة 4-1، وقد احتفل به أبو بكر على طريقة رونالدو، قبل أن يُضيف هدفًا آخر من ركلة جزاء كان الرابع لفريقه.

يُشار إلى أن بشكتاش يتأخر بفارق 8 نقاط عن جلطة سراي في صدارة الدوري التركي.

Shahid