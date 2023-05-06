في يوم تتويج الملك تشارلز .. جماهير ليفربول يصفرون على النشيد الوطني!

تصرف غريب من جماهير ليفربول في مواجهة برينتفورد!

أطلق مشجعو فريق ليفربول صيحات الاستهجان على النشيد الوطني الذي تم عزفه قبل مبارتهم اليوم أمام برينتفورد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق ليفربول فوزًا هامًا على نظيره برينتفورد بنتيجة 1-0، ليرفع رصيده للنقطة 62 في المركز الخامس وبفارق نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" كانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد اقترحت على الأندية عزف النشيد الوطني لتكريم تتويج الملك تشارلز، وقوبل هذا الاقتراح بمعارضة كبيرة من جماهير ليفربول على الرغم أن مدرب الفريق يورجن كلوب قال "موقف النادي هو موقفي".

وكان من المتوقع أن يستقبل مشجعو ليفربول النشيد الوطني بسخرية وانفجروا عندما عزف النشيد الوطني على مكبرات الصوت في آنفيلد، وهتف المشجعون أيضًا "ليفربول" لخلط الصيحات بعد إطلاق نشيد النادي "لن تمشي وحيدًا".

وقبل الفوز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي أطلق مشجعو ليفربول صيحات الاستهجان على النشيد الوطني وكذلك الأمير ويليام دوق كامبريدج، ويرجع تصرف جمهور ليفربول تجاه الأسرة المالكة بسبب سوء إدارة حكومة المحافظين للمدينة في الثمانينيات وإخفاقات كارثة هيلزبره، حيث مات 97 من مشجعي ليفربول في نهاية العقد.

وقال كلوب سابقًا إن مشجعي ليفربول" لا يفعلون ذلك بدون سبب" فيما يتعلق بصيحات الاستهجان لكنه اعترف قبل المباراة بأنه لم يكن الشخص المثالي لمناقشة العائلة المالكة.